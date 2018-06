Hochtief packt ein milliardenschweres Bahnprojekt in den USA in trockene Tücher. Der Baukonzern und seine spanische Mutter ACS sicherten sich bei ihren Banken die Finanzierung, wie die Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilten. Hierfür seien in den USA langfristige Anleihen bei mehreren Geldhäusern platziert sowie unter anderem ein kurzfristiger Kredit bei einem internationalen Bankenkonsortium ausgehandelt worden, teilten die Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

Hochtief und ACS hatten die Konzession für das Projekt am internationalen Flughafen in Los Angeles im April erhalten. Es umfasst die Planung, den Bau, die Wartung und den langfristigen Betrieb einer automatisierten Hochbahn als Anbindung an den zentralen Terminalbereich des Flughafens. ACS hat zudem ein Angebot für eine separat ausgeschriebene Mietwagenanlage abgegeben. Das Investitionsvolumen während der gesamten 30-jährigen Laufzeit des Projekts bezifferte Hochtief auf 4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4 Milliarden Euro)./tav/fba

