Hamburg (ots) - Ab dem 14.06. lädt Wim Wenders Dokumentarfilm "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" auf eine persönliche Reise mit Papst Franziskus ein. In der fesselnden Dokumentation schildert Papst Franziskus seine Vision einer Kirche, die von tiefer Sorge um die Armen geprägt ist, spricht über Umweltfragen, soziale Gerechtigkeit und sein Engagement für den Frieden. Das visuelle Konzept des Filmes lässt den Zuschauer mit dem Papst von Angesicht zu Angesicht sein. Tickets für "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes", ausgezeichnet von der Deutschen Film- und Medienbewertung mit "Prädikat besonders wertvoll", gibt es unter www.cinemaxx.de.



"Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" ist in einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit dem Vatikan entstanden. Für Star-Regisseur Wim Wenders, dessen Dokumentarfilme wie "Buena Vista Social Club", "Pina" und "Das Salz der Erde" immer wieder ausgezeichnet und Oscar®-nominiert wurden, öffnete der Vatikan nicht nur seine Archive, sondern erlaubte dem Regisseur auch die Verwendung von exklusivem Bildmaterial. Mit "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" ist ein Film entstanden, der einen Mann nahebringt, der lebt, was er predigt, und dem die Menschen aller Glaubensrichtungen, aus aller Welt und aus unterschiedlichsten Kulturen ihr Vertrauen schenken.



