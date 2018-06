IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.: CellCube schließt Übernahme von Hillcroft ab

CellCube schließt Übernahme von Hillcroft ab

11. Juni 2018 Toronto, Kanada - CellCube Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE: CUBE) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: 01X) freut sich, den Abschluss der Übernahme von Hillcroft Consulting Ltd. (Hillcroft) bekannt zu geben.

Hillcroft entwickelt Produkte für die temporäre bzw. mobile Energieversorgung, die an Industriestandorten und Baustellen im Rahmen von Schließungen, Umstrukturierungen und großformatigen Bau- und Abbruchprojekten zum Einsatz kommen. Unternehmen benötigen verschiedenste Energieversorgungsprodukte, die sich sowohl für den Einsatz in (klassifizierten) Gefahrenzonen als auch an ungefährlichen Standorten eignen und sicher, widerstandsfähig, vielseitig sowie einfach in der Handhabung sind. Hillcroft hat den Bedarf der Kunden an temporären Energieversorgungsprodukten erkannt und sich mit der Planung und Herstellung solcher Produkte für den sicheren Einsatz einen Namen gemacht.

Die Übernahme von Hillcroft ist eine ideal Ergänzung zum derzeitigen CellCube-Konzern, zu dem die Firmen Enerox GmbH (Enerox) und EnerCube Switchgear Systems Inc. (EnerCube) (vormals Jet Power and Controls Ltd.) gehören. Hillcroft arbeitet derzeit gemeinsam mit EnerCube und Enerox an der Errichtung einer autarken Notstromanlage, die ohne Generator und Kraftstoff auskommt und im Falle von Katastrophen- oder Noteinsätzen bis zu 100 Haushalte mit Energie versorgt. Diese Anlagen können bei Verkauf oder Anmietung rasch zum gewünschten Zeitpunkt an den gewünschten Einsatzort transportiert werden.

Dank seiner jüngsten Übernahmen avanciert CellCube damit zum Full-Service-Anbieter von Anlagen und Zubehör für einen Großteil der weltweit benötigten Energiespeicher- und Stromversorgungslösungen.

Die Synergien und Beziehungen der Teilunternehmen des wachsenden CellCube-Konzerns untereinander werden über kurz oder lang die Möglichkeit eröffnen, umfassende Energiespeicher- und Support-Lösungen überall auf der Welt anbieten zu können. Die in Nordamerika neu erlassenen Vorschriften in Bezug auf Energiespeicherkapazitäten werden bei der Erschließung dieses wachstumsstarken Marktes eine große Hilfe sein, so Brian Stecyk, President & CEO von CellCube. Wir erhalten beinahe täglich Anfragen zu unseren Energiespeicherprodukten. Es ist ganz offensichtlich, dass der Markt auf die einzigartige Energiespeichertechnologie von Enerox aufmerksam geworden ist, fügt Herr Stecyk hinzu.

Im Zuge der Übernahme von Hillcroft erwirbt EnerCube (wurde von CellCube übernommen, siehe Pressemeldung vom 7. Juni 2018) sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Hillcroft (insgesamt 822.921 Stammaktien) zum Durchschnittspreis von 0,365 $ pro Stammaktie.

Namensänderung

Hillcroft wird seinen Namen in PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. (PowerHaz) ändern, um den Geschäftsschwerpunkt besser darzustellen.

Von ihrem Standort in Edmonton, Alberta aus werden EnerCube und PowerHaz sowohl ihre Stammkunden als Neukunden in Westkanada und anderen Regionen mit einem Kundenservice auf höchstem Niveau versorgen, erklärt Brian Ricker, President & CEO von EnerCube.

Über CellCube Energy Storage Systems Inc.

Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind CellCube und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Enerox ist eines der ersten und größten Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsunternehmen für Vanadium-Redox-Durchflussbatterien (VRFB) weltweit. Als Branchenführer im Energiespeichersektor konnte Enerox seine CellCube-VRFBs bereits an mehr als 100 Standorten weltweit installieren. CellCube-VRFBs kommen in den verschiedensten Anwendungsgebieten zum Einsatz: Netzspeicher; Microgrids; netzunabhängige Speicherung von Solar- und Windenergie; Dieselersatz; Backup-Energiesysteme; landwirtschaftliche Anwendungen; Ladestationen für Elektroautos; Industrieanlagen und Anwendungen in Bürogebäuden; und Aggregate für die Notstromversorgung.

Mit der vor kurzem vollzogenen Übernahme von Jet Power & Control Systems Ltd. (das nunmehr unter dem Namen EnerCube Switchgear Systems Inc. firmiert) und dem Erwerb von Anteilen an Braggawatt Energy Inc. arbeitet CellCube intensiv an der Bereitstellung von vollständig vertikal integrierten Energiespeicherlösungen für Versorgungsbetriebe und unabhängige Energieproduzenten. Dabei geht es sowohl um eigenständige Energiespeicherprojekte als auch um Projekte, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Glenda Kelly

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Tel:403.830.1436

E-Mail:info@cellcubeenergystorage.com

www.stinaresources.com

Demnächst verfügbar:

www.cellcubeenergystorage.com

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Ste 10 - 8331 River Road

Richmond, BC V6X 1Y1

65 Queen St. West Suite 520

Toronto, Ontario M5H2M5

1-800-882-3213

CSE: CUBE 12g3-2(b): 82-2062

OTCQB: STNUF Frankfurt: 01X

www.cellcubeenergystorage.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43667

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43667&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA15116 L1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA15116L1022

AXC0186 2018-06-12/13:09