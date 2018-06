Die US-Bank JPMorgan hat Aena nach den Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für den Monat Mai auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Ihre Erwartung an das Gesamtjahr von 6,5 Prozent Wachstum impliziere eine monatliche Steigerung der Verkehrszahlen von durchschnittlich 6 Prozent für den Rest des Jahres, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Mai-Zuwachs von 6,4 Prozent decke sich daher mit dieser Erwartung./ajx/bek Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0105046009