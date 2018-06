Die DZ Bank hat die Aktien von British American Tobacco (BAT) mit einem fairen Wert von 3900 Pence auf "Halten" belassen. Ungünstige Währungsentwicklungen belasteten, und der Übergang auf die neuen Produktlinien gestalte sich offenbar schwieriger als erwartet, schrieb Analyst Michael Pohn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nur wegen der vergleichsweise hohen Dividendenrendite bleibe er bei seiner Halteempfehlung, so der Experte./ag/ajx Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-06-12/13:40

ISIN: GB0002875804