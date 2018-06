Hoffnungen auf eine atomare Abrüstung in Nordkorea haben für optimistische Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Das historische Gipfeltreffen von Donald Trump und Kim Jong-un scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Nun stehen aber schon die Zinsentscheidungen der Fed, EZB und Bank of Japan im Fokus. HeidelbergCement hat seine Pläne bis 2020 veröffentlicht. Unterdessen setzt die Aktie von Wirecard ihren Höhenflug fort. Holger Scholze berichtet.