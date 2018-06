Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta022/12.06.2018/14:40) - Herr Mag. Friedrich Schopf wurde mit Wirkung vom 18. Juni 2018 für die Zeit bis 30. Juni 2020 zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Er verantwortet den Bereich "Technik und Produktion" und folgt in dieser Funktion Herrn Ing. Manfred Kern nach. Herr Hermann Wiesinger, MMBA bleibt unverändert Sprecher des Vorstands.



Linz, am 12. Juni 2018



Linz, am 12. Juni 2018 Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich www.linz-textil.at



ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



