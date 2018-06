Contact Gold Corp. (ISIN: US21074G1013) ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, seine Grundstücke, Menschen, Technologien und Kapital zu nutzen, um Goldfunde in Nevada im Distriktmaßstab zu machen. Die umfangreichen Landbestände von Contact Gold sind in erster Linie auf den produktiven Carlin-Trend (THE CARLIN TREND - One of the most productive gold regions in the world with more than 91 million ounces of gold recovered to 2015) ausgerichtet, sowie auf die Trends Independence und Northern Nevada Rift Gold, die zahlreiche Goldminen und -vorkommen von Weltklasse beherbergen. Die Landposition von Contact Gold umfasst 28.082 Hektar (281 km²) (Gold Standard Ventures hat 208 km²) zielreicher Mineralienbesitz, der zahlreiche bekannte Goldvorkommen beherbergt, die von der frühen bis zur fortgeschrittenen Exploration und Ressourcendefinition reichen. Den vollständigen Artikel lesen ...