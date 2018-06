Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 60,8 auf 63,7 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde mit "Buy" bestätigt.

"Es scheint, dass das Management seine Versprechen gegenüber den Aktionären sehr ernst nimmt", schreibt der Analyst Tamas Pletser in der Studie. Der Ölkonzern habe jüngst zwei große Deals abgeschlossen: Zum einen den Erwerb von 20 Prozent an zwei Offshore-Ölfeldern in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und zum anderen den Kauf von Erdgas-Produktionseinheiten in Neuseeland für 578 Mio. Dollar. Diese werden es - gemeinsam mit zwei zuvor getätigten Russland-Investments - dem Unternehmen ermöglichen, seine für 2020 gesteckten Produktionsziele zu erreichen, hieß es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 5,39 Euro für 2018, sowie 6,60 bzw. 7,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2018, sowie 1,75 bzw. 1,80 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Dienstagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,55 Prozent bei 50,72 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/rai

AFA0073 2018-06-12/15:49

ISIN: AT0000743059