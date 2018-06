Hier geht's zum Video

An Tesla scheiden sich weiter die Geister. Seit der Hauptversammlung in der vergangenen Woche sind wieder die Bullen am Ruder. Zu denen gehört auch Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte traut der Aktie von Tesla noch einiges zu. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Daimler, die Deutsche Post, Infineon, Bet-at-home, JinkoSolar und Steinhoff. Die komplette Sendung finden Sie hier.