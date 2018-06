Borken und Reuil-Malmaison. Mit dem Kick-Off auf der ANGA 2018 präsentiert BrightBlue eine IPTV-Plattform, die in Zusammenarbeit mit Sagemcom einen neuen Standard in der Branche etablieren soll.. Dabei bietet BrightBlue in seinem Leistungsportfolio mit der 4K UHD Linux Set-Top-Box von Sagemcom eine technische High-End-Lösung für IPTV an.

Ob als White-Label-Gesamtprodukt oder in maßgeschneiderten Modulen BrightBlue bietet Internet-Dienstleistern, Netzbetreibern und Providern, die ihren Kunden ein eigenes oder verbessertes TV-Produkt anbieten möchten, schlüsselfertig eine breitbandoptimierte IPTV-Lösung. Komplettiert wird das Portfolio durch die technische Komponente der Set-Top-Box von Sagemcom. "Wir sind stolz darauf, gleichzeitig mit der Einführung unserer neuen kompakten und leistungsstarken 4K HDR Set-Top-Box in Deutschland die Partnerschaft mit Bright Blue bekannt geben zu können. Diese Kooperation ermöglicht den Nutzern unserer Set-Top-Box ein reichhaltiges Unterhaltungserlebnis, dank einer Reihe von Funktionen und Diensten, einschließlich des Zugriffs auf Over-The-Top-Inhalten", sagt Olivier Taravel, Deputy Chief Executive Officer von Sagemcom Broadband. "4K UHD Set-Top-Boxen sind Schlüsselprodukte für unsere Unternehmen an der Spitze der Ultra HD-Technologie. Sagemcom setzt auf eine strategische Partnerschaft mit Broadcom, um seinen Kunden eine vollständige Palette von immer leistungsfähigeren und innovativeren 4K-Set-Top-Boxen anbieten zu können", so Taravel weiter.

Peter Kamphuis, Geschäftsführer von BrightBlue: "Wir wollen mit unserem modularen IPTV-Produkt mittelständische und kleinere Telekommunikationsunternehmen eine schlüsselfertige IPTV-Lösung anbieten, die erschwinglich ist. Damit sind sie nicht auf die teuren Gesamtpakete der großen Anbieter angewiesen. Das BrightBlue-Produkt ist ein hochmodernes State-of-the-Art-IPTV-Produkt, das über zwölf Jahre Entwicklungszeit und entsprechende Investitionen erfordert hat. Sagemcom ist ein innovativer Set-Top-Box-Hersteller und wir sind froh, unseren Kunden ein so hervorragendes Produkt wie die 4K UHD Set-Top-Box nun anbieten zu können".

Über BrightBlue

BrightBlue ist ein IPTV-Dienstleister, der Telekommunikationsunternehmen eine IPTV-Lösung als White-Label-Gesamtprodukt oder in maßgeschneiderten Modulen anbietet. Mit über zehnjähriger Entwicklungserfahrung stellt das Unternehmen eine breitbandoptimierte IPTV-Plattform für ein hochqualitatives und komfortables Fernseherlebnis zur Verfügung. Neben der schlüsselfertigen technischen Bereitstellung, Betreuung und Optimierung steht BrightBlue seinen Kunden mit Beratungsdienstleistungen rund um Vermarktung und Kundenbetreuung zur Seite. Ursprünglich aus der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser entstanden, platziert sich das Unternehmen seit 2018 als eigenständiger Dienstleister auf den europaweiten B2B-Markt.

Über Sagemcom

Sagemcom ist ein französischer Hightech-Konzern von internationaler Größe und arbeitet im Bereich Broadband (Set-Top-Boxen, Multi-Gigabit Gateways), Smart City und Internet of Things (Gründungsmitglied der LoRa Alliance). Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro und beschäftigt 4.000 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten und versendet jährlich mehr als 31 Millionen Endgeräte. Sagemcom zielt darauf ab, weiterhin ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationsendgeräten mit hohem Mehrwert zu sein.

