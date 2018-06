Klaus Winkler ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Bechtle AG DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Klaus Winkler ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Bechtle AG 12.06.2018 / 16:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Klaus Winkler ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Bechtle AG - Langjähriger Begleiter der Bechtle AG wieder im Aufsichtsrat - Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung Neckarsulm, 12. Juni 2018 - Klaus Winkler ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Bechtle AG. In seiner konstituierenden Sitzung wählte ihn der Aufsichtsrat als Nachfolger von Dr. Matthias Metz. Das Mandat von Dr. Matthias Metz endete turnusgemäß mit Ablauf der Hautversammlung 2018. Klaus Winkler gehörte bereits von 1999 bis 2013 dem Aufsichtsrat von Bechtle an. Der 60-jährige Betriebswirt und ausgebildete Bankkaufmann ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Heller GmbH in Nürtingen. Die heutige Hauptversammlung der Bechtle AG hat turnusgemäß die sechs Vertreter der Anteilseigner gewählt. Neu in den Aufsichtsrat wählten die rund 600 anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter Dr. Lars Grünert und Klaus Winkler sowie Elke Reichart, die im Dezember 2017 bereits gerichtlich bestellt worden war. Darüber hinaus wurden Kurt Dobitsch, Prof. Dr. Thomas Hess und Sandra Stegmann mit großen Mehrheiten in ihren Ämtern bestätigt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wählte das Gremium Klaus Winkler zu seinem Vorsitzenden. Er kennt Bechtle seit über 20 Jahren und bringt seine Erfahrung in der Leitung eines großen, global agierenden Mittelständlers ein. Bereits vor dem Börsengang von Bechtle verantwortete er in seiner Funktion als Geschäftsführer der BWK GmbH deren Beteiligung an dem IT-Unternehmen und war 1999 nach der Umwandlung von Bechtle in eine AG in den ersten Aufsichtsrat gewählt worden. Die sechs Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat waren bereits im April mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung gewählt worden. Danach waren Uli Drautz, Daniela Eberle, Volker Strohfeld sowie die Gewerkschaftsvertreter Barbara Greyer (verd.i) und Michael Unser (IG Metall) in ihren Ämtern bestätigt und Anton Samija neu gewählt worden. Die Hauptversammlung beschloss zudem die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Anhebung der Dividende um 20 Prozent auf 0,90 EUR pro Aktie. Es ist die insgesamt achte Erhöhung der Regeldividende in Folge. Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner ebenso wie die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung 2018 sind unter www.bechtle.com/hauptversammlung veröffentlicht. Bereits im April hatte Bechtle über anstehende Veränderungen im Aufsichtsrat informiert: www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2018/neue-kandidaten-fuer-bechtle-aufsichtsrat *** Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.600 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel: +49 7132 981-4149 Tel: +49 7132 981-4115 12.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694739 12.06.2018

