BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandschef der Deutsche Bank AG, Christian Sewing, hat sich vor führenden Unternehmern und Politikern zufrieden mit den eingeleiteten Veränderungen beim größten deutschen Geldhaus gezeigt und ist überzeugt, dass sich das Rating der Bank bei steigender Profitabilität wieder verbessert.

"Wir kommen beim Umbau unserer Bank sehr gut voran", sagte Sewing beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates in Berlin. "Neben der erreichten Stabilität geht es jetzt um eins, und das ist die nachhaltige Profitabilität der Deutschen Bank." Sewing sah seine Bank "nicht unfair bewertet" durch die jüngsten Ratings, weil die Profitabilität gelitten habe. "In dem Moment, wo wir wieder nachhaltig Erträge, und zwar nicht nur im Gewinn vor Steuern, sondern auch im Gewinn nach Steuern zeigen, wird sich das dann auch irgendwann bei der Bewertung zeigen", sagte er.

Banken seien "das Herz-Kreislauf-System" einer Wirtschaft, dieses System sei aber in Deutschland etwas schwach. "Die Deutsche Bank steht zu ihrem internationalen Auftritt und zu ihrer internationalen Ausrichtung", hob Sewing hervor und betonte: "Unser globaler Anspruch wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen." Dass die Deutsche Bank Fehler gemacht habe, stehe außer Frage, sagte der neue CEO aber auch. So habe das Institut den Heimatmarkt nicht immer wie erforderlich im Blick gehabt und essenzielle Kontrollen vernachlässigt und dafür hohe Strafen gezahlt.

Sewing forderte auch einen wirklichen europäischen Finanzmarkt. "Brüssel, Paris, Rom und Berlin müssen an einem Strang ziehen", verlangte er. Ohne eine Kapitalmarktunion werde die EU nicht die Chancen ausschöpfen können, die sich aus dem Brexit ergäben. "Wir zählen zu den größten Exportnationen der Welt, aber importieren immer mehr Finanzdienstleistungen", beklagte Sewing. Die Bankenlandschaft sei zu fragmentiert und der Markt zu kleinteilig. Nötig sei eine Konsolidierung.

Die Deutsche Bank wolle in diesem Zusammenhang immer in einer Position sein, in der sie agieren könne, stellte Sewing auf eine Frage klar. "Dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen", und dabei sei man gerade. In den nächsten zwölf Monaten sei viel zu tun.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 10:20 ET (14:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.