Ergomed plc gibt Ergebnisse der Hauptversammlung 2018 bekannt

London, UK - 12. Juni 2018: Ergomed plc (AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR) (,Ergomed' oder das ,Unternehmen'), ein Unternehmen das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, gibt heute bekannt, dass alle Beschlussanträge, die den Aktionären im Rahmen der heutigen Hauptversammlung vorgelegt wurden, genehmigt wurden.

Beschlussanträge 1 bis 5 wurden per Handzeichen angenommen. Die detaillierten Ergebnisse waren wie folgt:

Beschlussantrag Stimmen dafür Stimmen dagegen Enthaltungen
1 21.318.347 0 0
2 21.317.894 0 453
3 21.317.894 0 453
4 19.056.035 0 2.262.312
5 21.317.894 0 453

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse für die Beschlussanträge 6 und 7 waren wie folgt:

Beschlussantrag Stimmen dafür Stimmen dagegen Enthaltungen
6 30.158.064 2.351.500 520
7 25.689.064 6.820.500 520

Der vollständige Wortlaut der Beschlussanträge kann der Ankündigung der Hauptversammlung, die auf der Website des Unternehmens, www.ergomedplc.com, zur Verfügung steht, entnommen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG
Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa
Anne Hennecke
Tel.: +49 211 529252 22
anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed

Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein umfangreiches Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO). Aufbauend auf seiner Expertise in diesem Bereich hat Ergomed ein Portfolio an Arzneimittelentwicklungs-Programmen aufgebaut - sowohl im Rahmen von Partnerschaften als auch in Eigenregie. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

