CO.DON AG: CO.DON AG zeichnet Term Sheet mit der Haemo Pharma GmbH über den Vertrieb von Spherox in Österreich DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Markteinführung CO.DON AG: CO.DON AG zeichnet Term Sheet mit der Haemo Pharma GmbH über den Vertrieb von Spherox in Österreich 12.06.2018 / 18:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227) CO.DON AG zeichnet Term Sheet mit der Haemo Pharma GmbH über den Vertrieb von Spherox in Österreich Berlin / Teltow, am 12. Juni 2018 - Die CO.DON AG befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Haemo Pharma GmbH über den exklusiven Vertrieb des EU-weit zugelassenen zellbasierten Arzneimittels Spherox in Österreich. Die Parteien haben heute ein Term Sheet unterschrieben, welches wesentliche Eckpunkte einer möglichen Zusammenarbeit und eines nun noch im Detail zu verhandelnden Vertriebsvertrages regelt. Durch Unterzeichnung des Vertriebsvertrages mit einer anfänglichen Laufzeit von 5 Jahren würde die CO.DON AG mindestens den zugesicherten Mittelzufluss in den ersten beiden Jahren von insgesamt rund 17% des Umsatzes des Geschäftsjahres 2017 (Umsatz 2017: TEUR 5.964) generieren. Ab dem Geschäftsjahr 2020 steht ein Mittelzufluss in Abhängigkeit von der Entwicklung der staatlichen Erstattungssituation. Der Abschluss des Vertriebsvertrages steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der CO.DON AG. Mitteilende Person: Matthias Meißner, M.A. Director Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 12.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694807 12.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1K0227

AXC0301 2018-06-12/18:02