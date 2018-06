DAX-Anleger zeigen sich nicht im Gipfel-Fieber, Deutsche Post setzt Negativserie fort

Auch an den Aktienmärkten stand heute der Nordkorea-Gipfel im Fokus. Die positiven Signale aus Singapur konnten hierzulande jedoch keine Euphorie entfachen. Stattdessen drehte der DAX im heutigen Dienstaghandel um den Vortagesschluss.

Das war heute los. Während auch am deutschen Aktienmarkt Erleichterung geherrscht haben dürfte, dass man sich nicht mit einem weiteren gescheiterten Gipfel beschäftigen muss, sorgte eine weitere Eintrübung der ZEW-Konjunkturerwartungen dafür, dass der DAX nicht vom Fleck kam. Offenbar verdichten sich die Anzeichen, dass die Konjunktur an Dynamik einbüßen könne. Außerdem werfen bereits wichtige Ereignisse ihre Schatten voraus. Dazu zählen vor allem die Sitzungen der wichtigsten Notenbanken. In diesem Fall wollen sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster wagen und schon jetzt neue Engagements eingehen.

Das waren die Tops & Flops. Trotzdem erwischte die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) heute einen besonders guten Tag. Das Papier legte zeitweise knapp 2 Prozent an Wert zu und setzte sich damit in der DAX-Spitzengruppe fest. Für die gute Stimmung sorgte eine Unternehmensmeldung, wonach der Konzern in den USA einen großen Solarpark bauen möchte.

