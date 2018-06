Celldex Therapeutics (WKN: A0RA0S / ISIN: US15117B1035 / NASDAQ:CLDX) ist eine Biotech-Schmiede aus den USA mit einer vergleichsweise großen Pipeline und Fokus auf Immunonkologie. Der Aktienkurs hat in den letzten Wochen aufgrund negativer Neuigkeiten stark gelitten, die Vorzeichen stehen jedoch aktuell gut, dass nach einer strategischen Neuausrichtung der Aktienkurs in den nächsten Wochen und Monaten wieder deutlich zulegen sollte.Über das UnternehmenCelldex Therapuetics ist eine Biotechschmiede aus Hampton, New Jersey, USA, welche 2004 als Tochtergesellschaft von Meradex (aktuell zu Bristol-Meyer-Squibb zugehörig) gegründet wurde. Im Jahr 2008 kam es zu einem Merger mit AVANT Immunotherapeutics, 2009 wurde die CuraGen Corproation von Celldex aquiriert. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Immunmodulatoren und sogenannter "targeted therapies" ("zielgerichtete" Antitumormittel) spezialisiert.<...

Den vollständigen Artikel lesen ...