Der Fußball-Weltverband FIFA hat mit der ägyptischen Regierung einen Deal über ein Sponsoring für die WM 2018 in Russland abgeschlossen. "Ägypten - Experience & Invest", die für Tourismus in dem nordafrikanischen Land werben, übernahm den ersten von vier möglichen afrikanischen Plätzen in der drittklassigen Sponsoring-Kategorie, wie die FIFA am Dienstag mitteilte. Dies ist der erste WM-Sponsor des Weltverbands seit fünf Jahren, der nicht aus China, Katar oder Russland stammt. Von insgesamt 34 möglichen Sponsorenplätzen für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sind nun 20 gefunden./lü/DP/tos

