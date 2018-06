Die Titelseite der Welt am Sonntag vom 3. Juni 2018 kündigt die Zucker-Sucht mit dem Foto eines Kindes an, das sich Kokain assoziierende Linien per Strohhalm reinzieht. So ethisch fragwürdig hat es noch keiner gewagt. Auf vier Seiten wird dann über "Die Zucker-Krieger" fabuliert. Der Beitrag hat den Charakter einer Homestory über zwei Akteure, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...