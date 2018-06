UBS senkt Ziel für Deutsche Post auf 37,20 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die UBS hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post nach der Gewinnwarnung und Restrukturierungsankündigungen vom Freitag von 39,30 auf 37,20 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Dominic Edridge in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Die eingeleiteten Maßnahmen im Brief- und Paketgeschäft (PeP) seien sinnvoll. In der Vergangenheit habe der Konzern mit seinen Schritten gute Erfolge erzielt. Edridge sieht die Post in einer deutlich stärkeren Position als so manchen Wettbewerber.

SocGen hebt Ziel für Hannover Rück auf 112 Euro - 'Hold'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Hannover Rück von 107 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Vikram Gandhi passte seine Gewinnschätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Bewertung der Aktien hält er für angemessen.

DZ Bank senkt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Papiere von Evonik nach den jüngsten Kursgewinnen und angesichts des unveränderten fairen Werts von 34 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der Fokus liege momentan auf dem Umbau des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

CS senkt Wacker Chemie auf 'Underperform' und Ziel auf 106 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Wacker Chemie von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 106 Euro gesenkt. Analyst Mathew Hampshire-Waugh kappte seine operative Gewinnschätzung für 2019 in einer am Dienstag vorliegenden Studie um etwa 17 Prozent. Ein Überangebot durch die Konkurrenz werde für Druck im Polysilizium-Geschäft sorgen.

Mainfirst hebt Ströer auf 'Outperform' - Ziel 66 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Ströer nach einer Roadshow in Mailand von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 66 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist glänze durch solide Trends und eine attraktive Bewertung, schrieb Anaylst Jean-Baptiste Sergeant in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Lampe setzt Dürr auf 'Alpha Liste' - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktien des Anlagenbauers Dürr in die "Alpha Liste" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiterhin "Kaufen" mit einem Kursziel von 124 Euro. Gute Nachrichten, unter anderem aus dem Geschäft mit Lackier- und Montageanlagen, dürfte die Kursentwicklung in den kommenden Monaten antreiben, schrieb Analyst Gordon Schönell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erst kürzlich habe das Unternehmen von einer starken Auftragslage sowie möglicherweise knappen Produktionskapazitäten im Markt für solche Projekte gesprochen. Das sollte sich positiv auf die Profitabilität auswirken.

Warburg Research hebt Ziel für Wirecard auf 170 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard von 127 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die eingegangenen Kooperationen der vergangenen Monate stärkten seine Einschätzung, dass der Zahlungsabwickler auf gutem Weg sei, die Ziele für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

Warburg Research senkt Ziel für Bet-at-home auf 73 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bet-at-home von 90 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das drohende Verbot von Online-Wetten ausländischer Anbieter in der Schweiz sei ein weiterer Belastungsfaktor für Bet-at-home, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2019 und 2020 um 17,5 beziehungsweise 13,8 Prozent.

Independent Research hebt SMA Solar auf 'Halten' - Ziel 45 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat SMA Solar von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 45 Euro gesenkt. Die Aktie sei seit ihrem Mehrjahreshoch Mitte Mai um rund ein Drittel eingebrochen, begründete Analyst Sven Diermeier sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern scheine dieses Mal besser auf eine potenzielle Marktkrise vorbereitet zu sein.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für RTL auf 71 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RTL von 72 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Grund sei das etwas niedrigere Kursziel für die französische Beteiligung M6, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hauptsorge sei aber eine mögliche weitere Abschwächung der Digital-Aktivitäten.

