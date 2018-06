Hawesko Holding AG zur Verhandlungsaufnahme zum möglichen Erwerb von WEIN & CO DGAP-Ad-hoc: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Hawesko Holding AG zur Verhandlungsaufnahme zum möglichen Erwerb von WEIN & CO 12.06.2018 / 22:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 12. Juni 2018. Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Januar 2018 teilte die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) auf bestimmte Marktgerüchte hin mit, dass der Vorstand der Hawesko Holding AG zwar gegenüber dem Eigentümer von WEIN & CO Handelsgesellschaft m.b.H., Vösendorf/Österreich, Interesse an einem Unternehmenserwerb bekundet hatte, aber damals keine konkreten Verhandlungen mehr stattfanden. Der Vorstand hat heute entschieden, in solche Verhandlungen über den Mehrheitserwerb von WEIN & CO einzusteigen und eine detaillierte Unternehmensuntersuchung (Financial Due Diligence) bei WEIN & CO zu beginnen. # # # Herausgeber: Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 Hamburg Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com 12.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694847 12.06.2018 CET/CEST

