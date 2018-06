Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson will seinen Ableger LifeScan verkaufen. Man habe ein entsprechendes Angebot der amerikanischen Private-Equity-Firma Platinum Equity in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar angenommen, teilte J&J am Dienstag nach US-Handelsschluss mit. Lifescan ist ein Anbieter von Diabetes-Tests. Der Verkauf soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Er muss allerdings noch von den Behörden genehmigt werden.

Johnson & Johnson ist als Hersteller von Medizintechnik, Konsumgütern und Pharmazeutika breit aufgestellt und hat im ersten Quartal 2018 einen Umsatz in Höhe von 20 Milliarden Dollar verzeichnet. Nachbörslich reagierte die Aktie von Johnson & Johnson mit verhaltenen Kursverlusten auf die Nachricht von dem Verkauf./tos

ISIN US4781601046

