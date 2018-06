Rinehart Motion Systems eröffnete sich mithilfe des "Functional

Safety Expressway" von LHP neue Geschäftsmöglichkeiten und

Sicherheitszertifizierungen.



Columbus, Indiana (ots/PRNewswire) - Im November letzten Jahres

stellte LHP seinen Functional Safety Expressway

(http://info.lhpes.com/functional-safety-expressway) vor, um neue

sicherheitsrelevante Normen (ISO 26262) zu erfüllen, die sich dieses

Jahr auf die Konstruktion und Entwicklung aller Fahrzeuge für den

Straßenverkehr auswirken - darunter LKW, Busse, Anhänger,

Sattelschlepper und Motorräder.



Der FSXpressway hat den Zweck, kleine Unternehmen und Start-ups

bei der Ausführung von Projekten zur funktionalen Sicherheit sowie

bei ihren Konformitätsverfahren zu unterstützen. LHP strebt nach

einer umfassenden Lösung auf dem Weg zur Produktkonformität, die

sowohl technische und verfahrensbedingte Herausforderungen als auch

geschäftliche Einschränkungen überwinden kann. LHP kann dank seiner

exklusiven Partnerschaft mit TÜV Nord, der weltweit größten

Zertifizierungsstelle, Unternehmen in nur sechs Monaten zur ISO

26262-Zertifizierung verhelfen.



Rinehart Motion Systems (RMS), ein Anbieter von Wechselrichtern

für Fahrantriebe und Elektronik für Hilfsantriebe zum Einsatz in

neuen und in der Entwicklung befindlichen Anwendungen in Elektro- und

Hybrid-Straßenfahrzeugen, war ein Frühnutzer von FSXpressway und hat

seitdem die Türen zu neuen Fahrzeugmärkten geöffnet. Nach der

Implementierung des FSXpressway-Modells hat RMS auch sein

Geschäftsmodell umgestellt - und sich damit eine Vielzahl von

Gelegenheiten zur Entwicklung sicherheitskritischer Produkte

gesichert.



Steve Neemeh, LHPs Präsident der LHP Software Solutions-Gruppe,

sagt dazu: "Durch die Zusammenarbeit als Partner in unseren

jeweiligen Fachbereichen waren wir in der Lage, sicherheitskritische

Anwendungen in das Geschäftsmodell von RMS zu integrieren. Wir haben

ein Modell geschaffen, das die Wettbewerbsfähigkeit von

Kleinunternehmen trotz strikter behördlicher Auflagen gewährleistet,

denn nur so ist technische Innovation möglich."



In weniger als einem Jahr nach der Implementierung entwickelte das

Team von RMS/LHP die internen Prozesse, verbesserte die

Konstruktionsvorgaben für Hardware und Software, spezifizierte den

Produktionsprozess und richtete ein Rahmenwerk zur Einhaltung von

Sicherheitsnormen ein. Die einzelnen Schritte wurden vom TÜV Nord

validiert, einer weltweit anerkannten Zertifizierungsstelle.



Zusätzlich brachte LHP dabei seine jahrzehntelange

Konstruktionserfahrung in der Luft- und Raumfahrt ein und ermöglichte

RMS die Erweiterung des Prozesses auf Sicherheitsnormen für die Luft-

und Raumfahrt. Damit konnte sich RMS Umsätze in neuen Märkten

sichern.



Larry Rinehart, Präsident von RMS, sagt dazu: "Unsere Branche ist

in einer großen Umwälzung begriffen. Noch vor zwei Jahren brauchte

sich keiner unserer Kunden Gedanken um die Produktkonformität mit

funktionaler Sicherheit zu machen. Heute suchen jedoch fast alle

Kunden nach einer konformen Lösung - vielleicht noch nicht in diesem

Quartal oder diesem Jahr, aber in nächster Zukunft. Dank unserer

Kooperation mit LHP sind wir jetzt der erste Kleinanbieter von

Antriebselektronik, der seinen Kunden mit Überzeugung versichern

kann, dass wir voll qualifiziert sind, konforme Produkte für ihre

Anforderungen zu entwickeln. Ich kann nicht genug betonen, was für

einen enormen Wettbewerbsvorteil das uns bringt und wie viele neue

Marktsegmente es uns eröffnet."



Ausführliche Informationen zum FSXpressway von LHP und wie Sie Ihr

Unternehmen auf die Konformität mit strikten Sicherheitsvorschriften

vorbereiten können finden auf der Webseite von LHP,

www.LHPES.com/Functional-Safety. Oder erkundigen Sie sich bei LHP per

E-Mail unter sales@lhpes.com.



RMS erreichen Sie auf dem Internet unter

http://www.rinehartmotion.com/contact.html, telefonisch unter

503-344-5085 oder per E-Mail unter sales@rinehartmotion.com.



LHP Engineering Solutions



LHP Engineering Solutions (LHP) liefert seit 2001

Ingenieurdienstleistungen und integrierte Technik für eingebettete

Steuerungen, Telematik, Datenanalyse und modellbasierte Entwürfe. LHP

hat sich auf kundenspezifische, flexible und umfassende

Technologielösungen in den Bereichen Kfz-Technik, Luft- und Raumfahrt

sowie Medizintechnik spezialisiert. LHP bietet modernste

Prüftechnologien, modellbasierte Designkonzepte, genormte

eingebettete Softwarearchitektur, kundenspezifische Schulungen sowie

komplette Workflow-Lösungen für die funktionale Sicherheit.



Rinehart Motion Systems



Rinehart Motion Systems (RMS) wurde 2002 gegründet und entwickelte

eine neue, einzigartige Verpackungsmethode (bisher wurden darauf 6

Patente erteilt), richtete einen TS16949-konformen

Realisierungsprozess für neue Produkte ein und etablierte

Herstellungsverträge mit TS-zertifizierten Kfz-Fertigungsanlagen in

den USA, Asien und Europa. Die Antriebe von RMS wiegen in der Regel

nur halb so viel wie herkömmliche Antriebe, sind robuster und zudem

benutzerfreundlicher als ihre Konkurrenzprodukte. Das Unternehmen

bietet außerdem einen besonderen Anpassungsservice mit neuen

Softwarefunktionen, Kommunikationsprotokollen, maßgeschneiderten

Gehäusen und Spezialfunktionen für die unterschiedlichsten

Anwendungen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/477842/LHP_Engineering_Sol

utions_Logo.jpg



Originaltext: LHP Engineering Solutions

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064963

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064963.rss2



Pressekontakt:

LHP ENGINEERING SOLUTIONS

MEGAN VERKAMP: EGAN.VERKAMP@LHPES.COM

812-344-5050

1888 POSHARD

DR. COLUMBUS

IN 47203