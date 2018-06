Bertin hat ein neues militärisches Multisonden-Messgerät (mit der Expertise von Saphymo*) im Rahmen eines von der französische Rüstungsbeschaffungsbehörde vergebenen Auftrags entwickelt. Dieser tragbare Monitor der jüngsten Generation erkennt und misst Radioaktivität in rauen Umgebungen. Der Einführung des SaphyRAD MS (von der französischen Armee als DOM 420 bezeichnet) gingen zwei Jahre an Forschung- und Entwicklungsanstrengungen voraus.

The new multiprobe military survey meter SaphyRAD MS. Copyright: Thomas Léaud

Sein breites Spektrum an innovativen Sondendeckt die Bedürfnisse aller Armeekorps und Soforthilfeteams ab (einschl. HAZMAT**-Teams für das Gefahrgutmanagement). Das SaphyRAD MS sucht und lokalisiert in Echtzeit radioaktive Strahlenquellen in der Umgebung und misst die Kontaminierung auf allen Oberflächen. Nach einem nuklearen Unfall oder Zwischenfall erfolgen mit dem SaphyRAD MS die ersten Kontrollen, insbesondere von Personen und/oder Fahrzeugen. Dank des integrierten Simulationsmodus können Anwender unter Praxisbedingungen geschult werden, ohne dass dazu radioaktive Strahlenquellen erforderliche wären. Das robuste Design des SaphyRAD MS ist speziell für den Einsatz mit CBRN***-Schutzausrüstung konzipiert. Die ergometrische Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Radioaktivitätsmessung selbst durch nicht speziell geschulte Personen.

Mit der Entwicklung dieses neuen militärischen Strahlungsmessgeräts hat Bertin sein bestehendes Sortiment an CBRN*** Bedrohungs-Erkennungs- und -Identifizierungs-Instrumenten optimiert und bietet jetzt komplette Systeme für die Streitkräfte und Zivilschutzbehörden (Soforteinsatzteams, öffentlicher Gesundheitsdienst und Rettungsdienst). Mit der Produktion soll Ende 2018 begonnen werden.

* 2015 erworben, seit Fusion mit Bertin Technologies

HAZardous MATerials (Gefahrgut)

***chemische, biologische, radiologische und nukleare [CBRN]

