Flachdichtungen und O-Ringe wettbewerbsfähig produzieren - das ist Stärke der Engel Flexseal. Auf der DKT stellt die besonders kompakte servohydraulische Spritzgießmaschine unter Beweis, dass sie darüber hinaus auch in Mehrkomponentenprozessen mit Elastomeren und Thermoplasten hohe Effizienz mit Leistung und Präzision vereint. Auf einer Flexseal 500/300 mit 3000 kN Schließkraft werden Einlegeteile aus PBT mit Festsilikon (HTV) umspritzt und die Zwei-Komponenten-Membranen unmittelbar nach der Herstellung mit Hilfe eines Vision Control Systems inline auf ihre Qualität geprüft. Das Unternehmen liefert hierfür die vollständig integrierte Systemlösung. Partner sind die Werkzeugbauer ORP Stampi, Viadanica, Italien und Giasini, Grassobbio, Italien sowie Proplast Plastic Innovation Pole, Rivalta Scrivia, Italien, die für das CAD-Design verantwortlich zeichnen. Für die Materialzuführung kommt die von Engel entwickelte und produzierte Drehfördereinrichtung Roto Feeder zum Einsatz. Der rotierende Trichter mit gegenläufiger Schnecke transportiert das Festsilikon kontinuierlich, blasenfrei und druckkonstant und sorgt damit für eine sehr hohe Prozesssicherheit. Das Teilehandling übernimmt ein Easix Knickarmroboter, der mit einem Anyfeeder von Asyril, Villaz-St-Pierre, Schweiz, ausgerüstet ist. Liefert der Anbieter Spritzgießmaschine und Roboter aus einer Hand, ist die Robotersteuerung in die CC300 Steuerung der Spritzgießmaschine vollständig integriert. In der ...

