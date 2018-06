TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den meisten Börsen in Ostasien und Australien geht es am Mittwoch nach unten. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vom Dienstag ist abgehakt. Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die anstehenden Notenbanksitzungen: Am Mittwochabend MESZ, also lange nach Börsenschluss in Asien, wird die US-Notenbank das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben. Es wird weithin erwartet, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht. Am Donnerstag tagt die Europäische Zentralbank und am Freitag die Bank of Japan.

Während die Börse in Seoul am Mittwoch wegen der Kommunalwahlen in Südkorea geschlossen bleibt, lastet auf den chinesischen Aktienmärkten die Entscheidung der People's Bank of China, die Vorschriften für ausländische Investoren weiter zu lockern. Diese sogenannten qualifizierten Anleger sollen künftig monatlich unbegrenzte Mittel aus China abziehen können. Das weckt nach Aussage von Beobachtern Befürchtungen, dass Ausländer einen etwaigen Ausverkauf an den chinesischen Börsen befeuern könnten. In Schanghai verlieren die Kurse im Schnitt 0,8 Prozent.

ZTE brechen nach Wiederaufnahme ein

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent nach. Dort brechen ZTE am ersten Handelstag nach einer zweimonatigen Aussetzung bei lebhaften Umsätzen um fast 40 Prozent ein. Der Handel mit der Aktie war eingestellt worden, nachdem die USA dem chinesischen Unternehmen vorgeworfen hatte, Sanktionen gegen den Iran unterlaufen zu haben. Daraufhin mussten US-Zulieferer die Zusammenarbeit mit ZTE beenden, was ZTE wiederum zwang, den Geschäftsbetrieb einzustellen. Seither haben die USA allerdings Entgegenkommen signalisiert, sofern das Unternehmen bestimmten Forderungen der US-Regierung nachkommt. Das Erfüllen dieser Bedingungen, wozu auch ein Wechsel an der Unternehmensspitze gehört, könnte den Geschäftsbetrieb von ZTE aber behindern, befürchtet die Citigroup.

Im australischen Sydney fällt der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent. Das Kursplus von rund 21 Prozent in der APA-Aktie kann den Markt nicht stützen. Die Titel schießen nach oben, nachdem die in Hongkong ansässige CK Infrastructure über 9 Milliarden US-Dollar für den australischen Pipeline-Betreiber geboten hat.

An der Tokioter Börse legen die Kurse derweil zu. Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 22.967 Punkte. Gekauft werden vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilbranche, nachdem der Yen zum Dollar nochmals etwas nachgegeben hat. Toyota Motor steigen um 1,4 Prozent und Mitsubishi Motors um 1,5 Prozent. Der Dollar notiert bei knapp 110,70 Yen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.017,00 -0,62% -0,79% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.967,03 +0,39% +0,89% 08:00 Kospi (Seoul) Geschlossen +0,05% 08:00 Schanghai-Comp. 3.056,69 -0,75% -7,60% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.910,60 -0,62% +3,84% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.400,83 -0,87% +1,14% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.759,71 -0,25% -1,17% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1742 -0,0% 1,1746 1,1793 -2,3% EUR/JPY 129,95 +0,2% 129,67 130,05 -3,9% EUR/GBP 0,8789 +0,1% 0,8783 0,8802 -1,2% GBP/USD 1,3362 -0,1% 1,3374 1,3398 -1,2% USD/JPY 110,66 +0,2% 110,39 110,29 -1,7% USD/KRW 1083,45 +0,2% 1081,04 1076,50 +1,5% USD/CNY 6,4056 +0,0% 6,4028 6,4024 -1,6% USD/CNH 6,4021 -0,0% 6,4039 6,3966 -1,7% USD/HKD 7,8484 +0,0% 7,8471 7,8469 +0,5% AUD/USD 0,7567 -0,1% 0,7575 0,7618 -3,2% NZD/USD 0,7012 +0,1% 0,7008 0,7038 -1,2% Bitcoin BTC/USD 6.581,48 +0,0% 6.578,72 6.863,24 -51,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,02 66,36 -0,5% -0,34 +10,5% Brent/ICE 75,65 75,88 -0,3% -0,23 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,94 1.295,91 -0,1% -0,97 -0,6% Silber (Spot) 16,83 16,86 -0,2% -0,03 -0,7% Platin (Spot) 895,65 899,00 -0,4% -3,35 -3,6% Kupfer-Future 3,23 3,25 -0,6% -0,02 -2,9% ===

