...im TecDAX mit einer Jahresrally von 37 bis 60 Euro oder rund 50 %. Das Spitzenprodukt war die Gesundheitskarte, die sowohl vom Bundesgesundheitsminister in Zweifel gezogen wurde als auch bezüglich des Kostenersatzes durch die Krankenkassen. Mit dem Kompromiss in der letzten Woche ist damit Freiraum entstanden, mit diesem Konnektor eine umfassende digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen in Deutschland zu schaffen. Der scharfen Korrektur von 60 Euro bis 37 Euro folgt nun das Comeback, das wir bei 40 Euro bereits begonnen hatten. Aktuelle Käufe rund 38/40 Euro.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 24 vom 13.6.2018.



