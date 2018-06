Hauptversammlung der 11880 Solutions AG: Alle Tagesordnungspunkte verabschiedet, neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung der 11880 Solutions AG: Alle Tagesordnungspunkte verabschiedet, neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt 13.06.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 13. Juni 2018 - Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG hat gestern mit großer Mehrheit alle Tagesordnungspunkte angenommen. So wurde unter anderem der Vorstand mit 99,78 Prozent der Stimmen entlastet, der Aufsichtsrat ebenfalls mit 99,78 Prozent der Stimmen. Weiterhin stimmten jeweils 99,58 Prozent der anwesenden Stimmen für einen Vorratsbeschluss für die Schaffung eines genehmigten Kapitals I bis zu maximal 10 Prozent des Grundkapitals und für einen Vorratsbeschluss für die Schaffung eines genehmigten Kapitals II bis zu maximal 40 Prozent des Grundkapitals. Die Ermächtigung des Vorstands für die beiden Kapitalerhöhungen gilt bis zum 31. Dezember 2021. Ralf Ruhrmann (Oberhausen) und Helmar Hipp (Stuttgart) wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Alle Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2018 sind online nachzulesen unter https://bit.ly/2y4NU2R Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 13.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694819 13.06.2018

