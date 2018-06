Anleger, die sich früh für Zalando (WKN:ZAL111) begeistern konnten, hatten in letzter Zeit allen Grund, um vor Glück zu schreien. Um respektable 52 % stieg der Wert der Zalando-Aktie in den vergangenen drei Jahren. Der MDAX, in dem sich seit dem 22.06.2015 auch Zalando befindet, konnte im selben Zeitraum nur um etwa 30 % zulegen (Stand für beide Kurse: 04.06.2018). Mit Flipflops fing alles an. Heute befinden sich 1.500 Marken und 150.000 Artikel im Katalog des Onlineshops. Mit dieser Auswahl wird wahrscheinlich kein stationäres Ladengeschäft je mithalten können. Die Pakete in Weiß und Orange gehören für mich zum Stadtbild wie ...

