Morphosys hat bekannt gegeben, dass der erste Patient in eine neue Phase-3-Studie mit Gantenerumab bei Patienten mit früher Alzheimer-Erkrankung aufgenommen wurde. Bereits im März dieses Jahres hatte das TecDAX-Unternehmen den Start der Test im weiteren Jahresverlauf angekündigt. Gantenerumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen Amyloid-beta, der von Morphosys mit seiner firmeneigenen HuCAL-Antikörper-Technologie generiert wurde. Roche ist voll verantwortlich für die klinische Entwicklung von Gantenerumab. Morphosys hat Anspruch auf potenzielle erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit Gantenerumab und Tantiemen durch den Nettoumsatz, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Das Programm bestehe aus den beiden Phase-3-Studien GRADUATE-1 und GRADUATE-2, die voraussichtlich rund 1.520 Patienten in bis zu 350 Studienzentren in 31 Ländern weltweit aufnehmen werden, so Morphosys weiter. Der primäre Endpunkt für beide Studien ist die Beurteilung der Anzeichen und Symptome von Demenz, gemessen als die sogenannte klinische Demenz-Rating-Summe der Boxen (CDR-SOB), die als Veränderung des Status zu Beginn der Behandlung bis zur Woche 104 ermittelt wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...