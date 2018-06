Hier geht's zum Video

Der DAX hat es gestern geschafft komplett unverändert zu schließen. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Notenbank. Heute Abend fällt die Entscheidung, ob der Leitzins weiter erhöht wird. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten stehen heute AT&T, Time Warner, die Deutsche Telekom und T-Mobile US im Fokus. AT&T ist der Übernahme von Time Warner ein Stück näher gekommen. Dadurch werden die Karten in der Telekommunikationsbranche neu gemischt. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.