Vancouver, B.C., 13. Juni 2018. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Geologenteam des Unternehmens ein umfangreiches erstes Explorationsprogramm in den Lithiumsoleprojekten Hombre Muerto und Rio Grande Sur in Catamarca (Argentinien) abgeschlossen hat. Das Programm umfasste geologische Kartierungen und Probenahmen aus oberirdischen Gräben, die im Rahmen von Erdbohrungen angelegt worden waren. Im Projektgebiet von Hombre Muerto wurden 18 Standorte und im Projektgebiet von Rio Grande Sur 13 Standorte beprobt. Sämtliche Proben wurden an das Analyselabor Alex Stewart in Argentinien zur Auswertung übergeben; die Ergebnisse sollten in Kürze vorliegen.

David Tafel, CEO von Portofino, erklärt: Zusätzlich zu den Projekten Hombre Muerto und Rio Grande ist Portofino auch an anderen aussichtsreichen Lithiumprojekten in der argentinischen Salarregion beteiligt. Ziel dieser aktuellen Probenahmen ist es, eine Prioritätenreihung der Projekte und Projektstandorte vorzunehmen, um im Rahmen der nächsten Explorationsphasen ganz konzentriert vorgehen zu können.

Hombre Muerto, Catamarca

Portofino ist berechtigt, sämtliche Schürfrechte (100 %) an 2 Mineralkonzessionen auf 1.804 Hektar (ha) Grundfläche im Salar Hombre Muerto zu erwerben, wo FMC Lithium derzeit Lithiumkarbonat fördert und Galaxy Resources sein Projekt Sal de Vida erschließt. Das Unternehmen hat mit Handbohrern in begrenztem Umfang Probenahmen aus Sole im oberflächennahen Bereich durchgeführt und Lithiumwerte von bis zu 340 mg/l ermittelt (Pressemeldung vom 7. September 2017).

Rio Grande Sur, Catamarca

Portofino ist berechtigt, sämtliche Schürfrechte (100 %) an Mineralkonzessionen auf einer Grundfläche von 8.500 ha im Lithiumsalar Rio Grande zu erwerben, die unmittelbar (südlich) an die Konzessionsgebiete von LSC Lithium Corp. grenzen. LSC Lithium hat eine erste Mineralressourcenschätzung* veröffentlicht, in der insgesamt 2.190.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (Li2CO3) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen ausgewiesen wurden. In den oberen 50 Metern (m) der Lagerstätte finden sich 1.375.435 Tonnen mit einem Lithiumgehalt von 338 mg/l und im unteren Abschnitt (50 m - 100 m) lagern 814.582 Tonnen mit einem Lithiumgehalt von 410 mg/l. Das Unternehmen hat im Jahr 2017 mit Handbohrern in begrenztem Umfang Probenahmen aus Sole im oberflächennahen Bereich durchgeführt und Lithiumwerte von bis zu 139 mg/l ermittelt.

(*LSC Lithium Corp. Technical Report on the Salar de Rio Grande Project, Salta Province, Argentina vom 28. März 2018, erstellt von Hains Engineering Company Limited).

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geol. von APEX Geoscience Ltd., dem geologischen Berater des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an den aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Salar bei Catamarca, Argentinien mit mehr als 17.000 Hektar Grundfläche beteiligt.

