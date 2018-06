Die Weinhandels-Gruppe Hawesko Holding will bei der heimischen Wein & Co einsteigen. Der Vorstand habe entschieden, in Verhandlungen über den Mehrheitserwerb von Wein & Co einzusteigen und eine detaillierte Unternehmensuntersuchung (Financial Due Diligence) zu beginnen, heisst es in einer Ad hoc-Mitteilung. Schon Anfang des Jahres teilte die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) auf bestimmte Marktgerüchte hin mit, dass der Vorstand der Hawesko Holding AG gegenüber dem Eigentümer von Wein & Co Handelsgesellschaft m.b.H., Vösendorf/Österreich, Interesse an einem Unternehmenserwerb bekundet hatte, aber damals fanden keine konkreten Verhandlungen statt.

