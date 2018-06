Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für WPP von 1410 auf 1416 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Weggang des Gründers und langjährigen Chefs Martin Sorrell werfe ebenso wie die angekündigte Überprüfung unrentabler Bereiche etliche Fragen über die künftigen Geschäftstätigkeiten auf, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am wahrscheinlichsten sei eine Aufspaltung des Werbekonzerns. Doch auch eine bloße Neustrukturierung sei denkbar. Chancen und Risiken schienen bei der Aktie derzeit ausgewogen./gl/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-06-13/09:21

ISIN: JE00B8KF9B49