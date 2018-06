Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta009/13.06.2018/09:00) - 13.6.2018. Die im Mittelstandssegment m:access notierte IT Competence Group SE teilt mit, dass die in den vergangenen Monaten auf den Weg gebrachte Verlegung des rechtlichen Firmensitzes von den Niederlanden nach Deutschland mit der nun vollzogenen Eintragung in das deutsche Handelsregister endgültig abgeschlossen ist. Das Unternehmen als europäische Aktiengesellschaft hat ab sofort seinen satzungsmäßigen Sitz in Deutschland.



In der Folge wird die Gesellschaft zukünftig seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufstellen. Mit Eintragung der Gesellschaft in Deutschland wechselt Herr Robert Käß wie in der Hauptversammlung am 23.11.2017 beschlossen in den Aufsichtsrat.



Vorstand Wolfgang Wagner resümiert: "Der endgültige Vollzug der Sitzverlegung nach Deutschland ist für die IT Competence Group SE ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz für alle Stakeholder. Als deutsches Unternehmen können wir nun mit einer klar fokussierten Equity-Story unseren Bekanntheitsgrad am Kapitalmarkt steigern."



IT Competence Group SE Investor Relations t.: +49 89-244118-300 f.: +49 89-244118-310 info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Wagner Tel.: +49 7141 68883-0 E-Mail: wolfgang.wagner@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1528873200779



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 13, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)