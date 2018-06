Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG erwirbt zwei Nahversorgungszentren in Sachsen

- Objekt in Lichtentanne verfügt über rd. 1.500 m² vermietbare Fläche - Vermietbare Fläche in Görlitz beträgt rd. 1.000 m² - Platzierung des letzten Drittels der FCR Anleihe 2018/2023 eingeläutet

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat das Immobilienportfolio durch zwei attraktive Nahversorgungszentren in Sachsen weiter ausgebaut. Im Landkreis Zwickau wurde in Lichtentanne ein Einzelhandelsobjekt mit rd. 1.500 m² vermietbarer Fläche und 74 Stellplätzen auf einem rd. 7.100 m² großem Grundstück erworben. Ankermieter des Nahversorgungszentrums ist ein Penny-Markt. Im Objekt befindet sich darüber hinaus noch ein Getränkemarkt. ...

