SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: SHW AG SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 13.06.2018 / 10:06 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Per Email: Michael.schickling@shw.de SHW AG Vorstand Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Sekretariat: Telefon: E-Mail: Anja Woodcock +49 89 2302456-110 anja.woodcock@schindhelm.com München, den 12. Juni 2018 Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG Sehr geehrter Herr Schickling, wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung (Konzernmeldung) gemäß dem §§ 33, 34 WpHG des Herrn Dipl.-Ing. Stefan Pierer vom 24. Mai 2018 im Zusammenhang mit der Überschreitung der 50% Schwelle, die auch die weiteren Konzerngesellschaften des Herrn Pierer, d.h. die Pierer Konzerngesellschaft mbH, die Pierer Industrie AG und die SHW Beteiligungs GmbH umfasst. Namens und in Vollmacht der oben genannten Gesellschaften und Personen gemäß § 43 WpHG teilen wir Folgendes mit: 1. Die Investition dient strategischen Zielen. 2. Es ist beabsichtigt, abhängig von der Entwicklung des Börsenkurses und der operativen Entwicklung der SHW AG, in den nächste zwölf Monaten gegebenenfalls weitere Stimmrechte an der SHW AG indirekt oder direkt zu erlangen. 3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgangen der SHW AG wird angestrebt. 4. Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis Eigen- und Fremdfinanzierung angestrebt. 5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde aus Eigenmitteln finanziert. Mit freundlichen Grüßen Dr. Thomas Scharpf Rechtsanwalt 13.06.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Internet: www.shw.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694617 13.06.2018

ISIN DE000A1JBPV9

AXC0085 2018-06-13/10:06