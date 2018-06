In der Schweiz startet ein weiteres Projekt im Bereich Kryptowährungen. Unter dem Namen SCX (Swiss Crypto Exchange) hat am Mittwoch eine Kryptobörse den Handel aufgenommen, die sich als "erste regulierte Schweizer Handelsplattform" für Blockchain-Produkte und Kryptowährungen versteht. Die neue Börse richtet sich an private und institutionelle Anleger.

Neben den beiden größten Kryptowährungen Bitcoin und Ether startet die neue Börse den Handel mit drei weiteren virtuellen Einheiten, wie das Unternehmen mitteilte. Vorläufig werden auf der SCX-Plattform nur sogenannte "Zahlungs-Token" und "Nutzungs-Token" gehandelt - nicht aber "Anlage-Token", die als Finanzinstrument zu werten wären./tp/sta/cf/AWP/tav

