Barometer-Update - die 3,00%-Wandelanleihe der GK Software AG (WKN A2GSM7) wird im aktuellen Anleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen eingestuft.

Die GK Software AG ist ein IT-Spezialist für große Einzelhandelsunternehmen und profitiert von der zunehmenden Digitalisierung des stationären Handels. Das Unternehmen befindet sich laut Analyse auf einem anhaltenden und profitablen Wachstumskurs. Die Unternehmensentwicklung wird zusätzlich gestützt durch die strategische Partnerschaft mit SAP. Die Expansion in die USA sei laut KFM-Analysten zudem auf einem guten Weg. In Verbindung mit der Rendite von 2,13% p.a. (Kurs von 103,60% am 12.06.2018) und der Wandlungsmöglichkeit der Anleihe vergeben die Experten daher 3 Sterne.

GK Software-Wandelanleihe 2017/22

WANDELANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte unbesicherte Wandelanleihe der GK Software AG ist mit einem ...

