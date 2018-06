FRANKFURT (Dow Jones)--Die Düsseldorfer Bank HSBC Trinkaus & Burkhardt kann ihre im Februar abgegebene Jahresprognose nicht halten. Wie die Tochter der britischen HSBC Holdings mitteilte, betrifft dies sowohl die Erträge als auch den Vorsteuergewinn.

Die Provisionserträge seien aufgrund der Marktverhältnisse in den ersten Monaten des Jahres hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so die Bank. Es sei nicht zu erwarten, dass das in den nächsten Monaten aufgeholt werden könne. Die nächsten Monate seien einem deutlich höheren Maß an Unsicherheit unterworfen als in den Vorjahren. Deshalb sei eine konkrete Prognose nicht möglich. Die Bank hatte sich ursprünglich vorgenommen, die Erträge zu steigern.

Beim Vorsteuergewinn war im Februar bereits ein Rückgang um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 251,3 Millionen Euro angekündigt worden. Die Bank will massiv investieren, etwa um Geschäftsprozesse zu digitalisieren und die Wertpapier-Infrastruktur auszubauen. An den Investitionen hält sie fest.

June 13, 2018

