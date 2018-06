Die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) und Audi kooperieren im Bereich der Elektromobilität. Im Rahmen der Zusammenarbeit vernetzen die Partner das Elektromodell Audi e-tron mit dem Heimenergiemanagement-System (HEMS) von SMA. So ermöglichen sie kostenoptimiertes Laden, auf Wunsch auch mit nachhaltigem Photovoltaikstrom.

"Die Elektromobilität wird zu einer wichtigen Säule der zukünftigen Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund hat die Einbindung der E-Mobilität in das häusliche Energiemanagement einen hohen Stellenwert, denn ein Großteil der Ladevorgänge findet typischerweise zu Hause statt. Um das Laden so einfach und effizient wie möglich zu machen, bündeln Audi und SMA ihre Kompetenzen in den Bereichen E-Mobilität und Energiemanagement zur Entwicklung einer integrierten Lösung", erklärt SMA Vorstand Operations und Technologie Dr.-Ing. Jürgen Reinert.

"Unser Anspruch an Premium-Qualität ist es, dass sich das Elektroauto nahtlos ins intelligent vernetzte Haus einfügt und so einen echten Mehrwert für den Kunden bietet. Deswegen arbeiten wir mit den zwei führenden ...

