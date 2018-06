IRW-PRESS: MAXTECH VENTURES INC: Maxtech meldet Einzelheiten zu den in Sambia beantragten Explorationslizenzen

Vancouver, British Columbia -13. Juni 2018 - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (Frankfurt: M1N) (OTC: MTEHF) (Maxtech oder das Unternehmen) und Maxtech Mining Zambia Limited (MMZL) geben Einzelheiten zu den Explorationsgenehmigungen für Interessengebiete bekannt, die beim Minister für Bergbau und Entwicklung der Bergbauindustrie von Sambia beantragt wurden.

- Im ersten Interessengebiet wurde eine neue umfangreiche Explorationslizenz im Gebiet Mukambala im Bezirk Mkushi in der Provinz Central beantragt. Der Claim umfasst 63 Quadratkilometer. Die Identifizierung einer breiten, offensichtlich tafelförmigen Manganmineralisierung in einem Gebiet mit anerkanntem Potenzial für Mangan wird als ein positives Zeichen gewertet. Das Gebiet zeichnet sich durch eine umfangreiche, durchgängig hohe (aber variable) Grundwasserschicht in einer flach liegenden Landschaft aus, die Bedingungen erzeugt, die für eine lokal auftretende chemische Verwitterung über einen längeren Zeitraum günstig sind; dies sind Faktoren, die für die Entstehung einer oberflächennahen supergenen Manganmineralisierung förderlich sind. Ebenfalls von Interesse ist ein umfangreiches Gebiet mit einer kartierten Eisenkruste, die eine Untersuchung wert ist, da derartige umfangreiche Eisenkrusten-Gebiete manchmal mit einer darunter liegenden versteckten Manganmineralisierung in Verbindung stehen.

- Im zweiten Interessengebiet wurde eine neue umfangreiche Explorationsgenehmigung im Gebiet Kabamba in den Bezirken Masaiti und Mkushi in den Provinzen Copperbelt und Central beantragt. Der Claim umfasst 73 Quadratkilometer. Die Manganmineralisierung scheint innerhalb einer spezifischen Sedimenteinheit zu lagern, wenn auch mit späteren tektonischen Kontrollen, die eventuell lokalisiert werden können. Die Streichlänge dieser quarzhaltigen Verbände ist beträchtlich - häufig über mehrere Kilometer; daraus resultierend muss die potenzielle Fortsetzung der Mineralisierung entlang der Streichrichtung als das wichtigste Explorationsziel betrachtet werden. Ein hohes Potenzial für Vanadium und möglicherweise eine Edelmetallmineralisierung in Form einer Goldmineralisierung könnten zusätzliche Anreize für die weitere Exploration bieten.

Die beantragten Explorationslizenzen beziehen sich neben Mangan auf die Abbaurechte für Eisen, Kobalt, Vanadium, Nickel, Kupfer, Zink, Blei, Gold und Chrom in den Gebieten. Sobald die umfangreichen Explorationslizenzen erteilt sind, wird MMZL wieder die Dienstleistungen des Beratungsunternehmens für Geologie/Exploration, GeoQuest Limited, mit Sitz in Lusaka in Anspruch nehmen, um Explorationsarbeiten durchzuführen, die sich in erster Linie auf die Suche und Bewertung von Manganerzvorkommen in Mengen und mit Erzgehalten konzentrieren, die wirtschaftlich förderbar sind. Falls die ersten Ergebnisse positiv ausfallen, wird das Unternehmen neue Abbaulizenzen beantragen. Der gesamte geschätzte Budgetaufwand (Jahre 1- 4) beträgt zwischen USD 1.000.000 und USD 3.000.000, je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen und wie schnell die Arbeiten voranschreiten.

Zu Beginn wird GeoQuest folgende Explorationstätigkeiten durchführen: Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Project Brief), Absteckung/Markierung der Lizenzgebiete, geologische Kartierung, Entnahme von Gesteinssplitter- und Bodenproben in den neuen Lizenzgebieten; ein geplantes Programm mit Diamantkern- und /oder RC-Bohrungen sowie möglicherweise Herstellung von Schürfschächten und -gräben, um die prioritären Mangangebiete vollständig auf Kontinuität, Erzgehalt / Reinheit (schädliche Materialien) und Mächtigkeit zu untersuchen. Die Berater werden auch den Transport und die Untersuchung der Proben übernehmen.

Sofern die Ergebnisse positiv ausfallen, wird auch das folgende Programm in Erwägung gezogen: Diamantkern- und /oder RC-Folgebohrungen, Massenbeprobung, erste Ressourcenschätzung, Grubenoptimierung, hydrogeologische, Umwelt- sowie vorläufige finanzielle Studien und andere Tätigkeiten, die erforderlich sind, um so schnell wie möglich eine Abbauentscheidung treffen zu können.

GeoQuest Limited wird der bevollmächtigte Beauftragte von Maxtech Zambia Mining Limited für die Erstellung aller Dokumente sein, die beim Minister für Bergbau und Entwicklung der Bergbauindustrie von Sambia einzureichen sind. Die Prüfung von in Sambia erstellten technischen Informationen im Hinblick auf Manganprojekte von MMZL erfolgt durch die qualifizierten Sachverständigen, die Herren Julian Green und / oder Harris Lucas, im Sinne des National Instrument 43-101.

Die von MMZL beantragten Explorationslizenzen sind erst der Beginn unserer Geschäftstätigkeit in Afrika. Wir sind derzeit auf der Suche nach Geschäftschancen in Namibia und Simbabwe, um unsere Expansionspläne für dieses Quartal zu erweitern, erklärte Peter Wilson, der CEO von Maxtech Ventures.

Über Maxtech Ventures Inc.

Maxtech Ventures Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen, das sich in erster Linie auf Mangankonzessionen spezialisiert hat.

