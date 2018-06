Die Deutsche Bank hat das Kursziel für MTU von 132 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die guten Aussichten des Triebwerkshersteller seien in den Aktien angemessen eingepreist, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0D9PT0