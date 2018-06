Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Astrazeneca nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Die Wachstumsaussichten für das Kerngeschäft des Pharmakonzerns blieben schwierig, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies spiegelten die aktuellen Konsensschätzungen nicht wider. Die Erwartungen an die Pharma-Pipeline der Briten seien zu hoch./gl/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-06-13/11:39

ISIN: GB0009895292