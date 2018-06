Die ConceptIF Pro, der Assekuradeur für das Privatkundengeschäft aus der ConceptIF-Gruppe, hat in Zusammenarbeit mit der Zurich Versicherung Deutschland eine neue Unfallversicherung namens CIF:Pro best protect plus auf den Markt gebracht. Die Unfallversicherung kann in Kombination aus Invaliditäts- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...