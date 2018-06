Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Schaltbau von 32,20 auf 32,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Quartal habe das Verkehrstechnikunternehmen wichtige Erfolge im Umbau erzielt, schrieb Analyst Winfried Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt weiter an eine erfolgreiche Trendwende./ag/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-06-13/11:41

ISIN: DE0007170300