Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Xing nach einen Unternehmensbesuch und einer Anpassung des Bewertungsmodells von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wachstum stehe nicht in Frage - lediglich das wann und wo, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Laut dem Finanzchef sei eine Aufstockung der Ziele aktuell ziemlich unwahrscheinlich. Heilmann schließt sie dennoch nicht aus./ag/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-06-13/11:41

ISIN: DE000XNG8888