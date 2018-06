Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach einer Anlegerveranstaltung in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Kernaussagen des Halbleiterkonzern hätten sich auf die jüngst angehobenen Wachstumsziele sowie zusätzliche Investitionen zur Sicherung des organischem Wachstums und der Marktstellung bezogen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/zb Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-13/11:44

ISIN: DE0006231004