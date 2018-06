DAX - Warten auf die Notenbank-Entscheidungen

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax kann erneut gute US-Vorgaben (Nasdaq100 klettert an das Allzeithoch) nicht nutzen und gibt am Vormittag zunächst erneut deutlich unter die 12.800 Punkte-Marke nach. Im Bereich 12.780 Punkte verließ die Bären jedoch bereits der Mut und sämtliche Anfangsverluste werden wieder egalisiert.

Aus charttechnischer (mittelfristig) Perspektive ist in den vergangenen 24 Stunden nichts entscheidendes passiert. Man merkt, dass sich im Vorfeld von FOMC-Entscheid (heute Abend), EZB-Entscheid (morgen Nachmittag) und dem dreifachen Hexensabbat am Freitag keiner mehr wirklich aus dem Fenster lehnen möchte. Das ist natürlich absolut verständlich.

Kurzfristig dürfen sich weiter die Scalper austoben, mittelfristige Richtungsentscheidungen werden aller Voraussicht nach erst außerhalb der Spanne 12.750 auf der Unter- und 12.950 auf der Oberseite fallen. Bis dahin dürfte die volatile Seitwärtsphase vorerst weiter anhalten.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.05.2018 - 13.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 -13.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 23,78 10.475 5,42 29.06.2018 DAX Index HX06NH 30,05 9.850 4,32 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.06.2018; 10:42 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 8,38 13.650 15,12 29.06.2018 DAX Index HW9XSD 4,98 13.310 23,79 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.06.2018; 10:42 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Warten auf die Notenbank-Entscheidungen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).