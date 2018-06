MAX21 AG: KEYIDENTITY STARTET GEMEINSAME PRODUKTENTWICKLUNG MIT EINEM INTERNATIONAL AGIERENDEN PARTNER MIT DEM ZIEL EINER LANGFRISTIGEN KOLLABORATION UND WEITEREN VEREINBARUNGEN DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Kooperation MAX21 AG: KEYIDENTITY STARTET GEMEINSAME PRODUKTENTWICKLUNG MIT EINEM INTERNATIONAL AGIERENDEN PARTNER MIT DEM ZIEL EINER LANGFRISTIGEN KOLLABORATION UND WEITEREN VEREINBARUNGEN 13.06.2018 / 12:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MAX 21 AG: KEYIDENTITY STARTET GEMEINSAME PRODUKTENTWICKLUNG MIT EINEM INTERNATIONAL AGIERENDEN PARTNER MIT DEM ZIEL EINER LANGFRISTIGEN KOLLABORATION UND WEITEREN VEREINBARUNGEN Weiterstadt, 13. Juni 2018 - Die KeyIdentity GmbH, eine 100%ige Tochter der MAX21 AG, und eine weltweit agierende Top-Managementberatung haben mit der gemeinsamen Entwicklung einer Identity-Governance- und Access-Management-Lösung begonnen. Für die KeyIdentity ist dies nach erfolgreicher Produktentwicklung u. a. mit der Erwartung einer deutlichen Umsatzausweitung und entsprechender Auswirkung auf den Konzernumsatz verbunden. Die Zusammenarbeit ist von beiden Seiten als langfristige Kollaboration ausgelegt. Hiermit ist verbunden, dass dem Partner, abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine, die Möglichkeit einer zeitlich gestreckten und gestuften Minderheitsbeteiligungsmöglichkeit an der KeyIdentity GmbH angeboten wird. Eckpunkte dieser Beteiligungsmöglichkeit sind bereits festgelegt und müssen nun noch vertraglich fixiert werden. MAX 21 AG Die MAX 21 ist eine Technologie-Holding. Aktuelle Kernbeteiligungen der MAX 21 AG sind die Binect GmbH und die KeyIdentity GmbH, die beide über ein technologisch ausgereiftes und wettbewerbsfähiges Produktportfolio verfügen. Die Produkte der Binect GmbH bieten Lösungen für die hybride Geschäftskommunikation. Die KeyIdentity GmbH ist Anbieter der LinOTP Product Suite, die bei der adaptiven Multi-Faktor-Authentifizierung Verwendung findet. Die MAX21 AG ist im Handelssegment Scale (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9). Kontakt: Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen MAX21 AG Nils Manegold Vorstand Robert-Koch-Str. 9 64331 Weiterstadt Tel.: +49 6151 62910-11 Fax: +49 6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de 13.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 62910-0 Fax: +49 (0)6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694983 13.06.2018 CET/CEST

